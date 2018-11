In Dordrecht kun je een robot de Statenbijbel zien herschrijven

Een robot begint zaterdagavond in Dordrecht met het herschrijven van de zogeheten Statenbijbel. Koning Willem-Alexander zal de robotarm in werking stellen als onderdeel van de opening van Ode aan de Synode, de viering van het 400-jarige jubileum van de Dordtse Synode.

Tijdens de die kerkvergadering, die begon op 10 november 1618 en duurde tot eind mei 1619, werd onder meer besloten om de oorspronkelijke teksten van de bijbel uit het Aramees, Hebreeuws en Grieks te vertalen naar het Nederlands.

In 1637 was die klus pas klaar. Omdat de vertaling betaald werd door de Staten-Generaal, werd het de Statenbijbel genoemd.

Robotlab

Het Duitse kunstenaarscollectief Robotlab heeft de robotarm ontworpen die de klus in Dordrecht moet gaan klaren. Bij onze oosterburen schreef het ding al eens eerder een bijbel uit.

Het herschrijven van de Statenbijbel gaat precies zo lang duren als de Synode destijds: zeven maanden dus. De robot schrijft in een soort glazen huisje voor het Hof van Nederland in Dordrecht, waar iedereen het dag en nacht in actie kan zien.

Ode aan de Synode

Komende zaterdag, precies vierhonderd jaar na de kerkvergadering in de Kloveniersdoelen in Dordrecht, opent Koning Willem-Alexander in Dordrecht 'Ode aan de Synode'. Zeven maanden lang zijn er tal van activiteiten en festiviteiten in de stad.

Historici beschouwen de Dordtse Synode als een belangrijk keerpunt in de vaderlandse historie. Ons land was in staat van burgeroorlog, verscheurd door conflicten die voortkwamen uit verschillen in geloofsbeleving. De Synode zorgde dat de rust in het land terugkeerde.