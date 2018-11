Ridderkerker na vondst giftige spin: 'Hij was agressief'

"Ik zag de spin voor het eerst hier op de Luxaflex", wijst Patrick Troisfonatine uit Ridderkerk. "Ik dolde nog wat met mijn vriendin en ben gewoon gaan slapen. De volgende dag bleek het om een giftige lycosa tarantula te gaan."

Maandagavond had Patrick Troisfontaine nog helemaal niet door dat de spin die hij zag in de keuken giftig was. "Toen ik hem de volgende dag over het aanrecht zag lopen, heb ik een foto gemaakt", vervolgt de 42-jarige bewoner. "Toen ben ik gaan googelen en heb ik voor de zekerheid de dierenambulance gebeld."

"De meneer van de dierenambulance heeft er meteen een expert bijgehaald", vertelt Patrick. "Toen constateerden ze dat het om een giftige spin ging." De spin waardeerde alle aandacht niet. "Hij viel direct de telescoop aan", zegt Patrick lachend. "Hij bleef op het instrument zitten, waardoor wij hem snel in een plastic bakje hebben gestopt."

Een beet van de lycosa tarantula kan volgens de expert van de Dierenambulance behoorlijk pijn doen. Mensen met hartkwalen kunnen er zelfs aan overlijden.

"Ik ben niet geschrokken", vertelt Patrick in zijn keuken. "Het is natuurlijk niet leuk, want hij had wel wat leed kunnen veroorzaken. Als de spin bij de buurvrouw met hartproblemen had gezeten, was het misschien anders afgelopen. Maar ik slaap nog steeds lekker."