Duik het weekend in met deze tips

Een bijzonder weekend voor liefhebbers van cultuur en uitgaan staat voor de deur. De regio staat in het teken van bijzondere evenementen.

Zo gaat in Schiedam een fototentoonstelling met beelden van de moeder van Hugo Borst open. Zij leed aan dementie en werd de afgelopen jaren prachtig gefotografeerd door fotografe Margi Geerlinks.

Elders in de regio, in Rotterdam, speelt een jonge cabaretier: Edson da Graca. De komst van deze rijzende ster belooft veel goeds - dat is goed te zien aan de beelden die we van hem laten zien.

Presentator Laurence van Ham en cultuurexpert Anton Slotboom vertellen je er alles over in deze nieuwe uitzending vol cultuurtips.