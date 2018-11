Deel dit artikel:













Gemeenten Zuid-Holland-Zuid luiden de noodklok over Jeugdhulp Archieffoto (ANP/Roos Koole)

De gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid luiden de noodklok bij het Rijk over de toenemende kosten voor Jeugdhulp. Doordat er meer vraag is naar deze hulp en de bijdragen van de overheid ontoereikend zijn, hebben de 17 gemeenten in het gebied vanaf 2015 al meer dan 17,5 miljoen euro extra geïnvesteerd in Jeugdhulp.

In 2018 alleen al is meer dan 11,6 miljoen euro geïnvesteerd. De gemeenten doen in een brandbrief aan minister De Jonge van Volksgezondheid een dringende oproep om met maatregelen te komen, zodat de financiële tekorten van de regio Zuid-Holland-Zuid worden verlicht. Gezamenlijke verantwoordelijkheid "De grens is voor ons inmiddels ruim overschreden", zegt Jolanda de Witte, regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ. Volgens haar is de toenemende vraag naar Jeugdhulp een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en de gemeenten. "Het is voor ons onverteerbaar dat onze gemeenten structureel geld moeten bijpassen om aan de toegenomen vraag en zwaarte van Jeugdhulp te kunnen voldoen, en het Rijk ons geen extra bijdrage geeft." Tussen wal en schip In de regio zijn de afgelopen jaar meer kinderen geholpen voor minder geld. Momenteel krijgen zo'n 14 duizend mensen Jeugdhulp. "We willen dat geen enkel kind tussen wal en schip valt", vervolgt De Witte. "Met jeugdhulpaanbieders en de lokale organisaties kijken we hoe het geld beter ingezet kan worden om alle groepen te helpen, maar aan onze kant is de rek eruit." De regio Zuid-Holland-Zuid maakt geen aanspraak op de zogeheten stroppenpot van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), die juist bedoeld is voor gemeenten met grote tekorten. De gemeenten uit de regio moeten wél aan die pot meebetalen. "Dat voelt als de wereld op zijn kop", zegt De Witte. De VNG gaat een nader onderzoek doen naar de vraag en de kosten van Jeugdhulp in Nederland. Tot die tijd roepen de gemeenten de minister op tot actie. "Wij hebben als gemeenten al het mogelijke gedaan. Wij verwachten van de minister een antwoord dat eraan bijdraagt dat er in onze regio geen enkel kind tussen wal en schip valt, en gemeenten voldoende financiën voor Jeugdhulp ontvangen."