'Problemen wachtlijsten huiselijk geweld zouden eind 2019 voorbij moeten zijn'

De problemen met de wachtlijsten bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, zouden eind 2019 voorbij moeten zijn. Dat zegt Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis.

Ondanks allerlei maatregelen lopen de wachtlijsten voor hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Rotterdam nog steeds op. Waar normaal binnen vijf dagen na een melding de behandeling moet beginnen, komt het nu nog vaak voor dat dat niet gebeurd. Rotterdam scoort daarmee slechter dan in de rest van het land.

Debbie Maas heeft de afgelopen maanden het meldpunt doorgelicht en heeft besloten de organisatie opnieuw in te richten. Maas: "Medewerkers moesten van alles een beetje doen. Dat betekent dat je het ene moment de telefoon opneemt en het andere moment ben je bij de mensen thuis om onderzoek te doen. Of er is een crisis en moet je op pad. Dat betekent dat je gevoelsmatig de zaken niet goed kan afronden en dat is niet goed".

Sinds drie weken heeft iedereen één taak. Er zijn aparte gebiedsteams die zich met onderzoek bezig houden, er is een apart crisisteam en een team voor huisverboden. Daarmee denkt Veilig Thuis het meldpunt weer goed werkend te krijgen.



Raadslid Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) pleitte voor meer samenwerking tussen alle hulpverleners. Maas zegt dat daar ook aan gewerkt wordt. Er staan een aantal vacatures open waar sollicitanten op afkomen, maar Maas wijst er wel op dat het ook tijd kost om iedereen op te leiden.

Verwacht wordt dat als alle veranderingen doorgevoerd worden, het probleem van de wachttijden eind 2019 weggewerkt kunnen worden.