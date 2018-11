Deel dit artikel:













ARCHIEF: Excelsior stuurt Ajax de Kerstdagen in met nederlaag Geert den Ouden vangt glas bier na zijn doelpunt tegen Ajax

Excelsior neemt het zondag om half drie op tegen Ajax. De laatste keer dat de Kralingers wonnen van de huidige nummer twee van de eredivisie, was op 23 december 2007. Excelsior won toen met 2-1, door goals van Mitchell Piqué en Geert den Ouden. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de club.

Piqué zette de ploeg van toenmalig trainer Ton Lokhoff al binnen één minuut op voorsprong: 1-0. Met die stand werd vervolgens ook de rust gehaald. Een paar minuten na rust verdubbelde Geert den Ouden de score. Ajax (onder andere met FC Barcelona-speler Luis Suarez in de basis) kwam via Hedwiges Maduro in de 63e minuut nog terug in het duel, maar dat bleek niet voldoende voor een resultaat. Nummer laatst Excelsior versloeg nummer één Ajax. Excelsior-Ajax begint zondag om half drie en is live te volgen via Radio Rijnmond en Rijnmond.nl.