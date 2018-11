RTV Rijnmond zegt de ballen tegen gehaktballenwedstrijd

Na tien edities houdt het RTV Rijnmond Open Rotterdams Kampioenschap Gehaktballen Eten op te bestaan. De laatste editie werd woensdagmiddag in de Ballentent in Rotterdam gewonnen door de belg Rik Nauwelaerts. Hij wist in dertig minuten tijd tien gehaktballen naar binnen te werken.

"We hebben dit jaren met heel veel plezier kunnen doen, maar het is tijd voor iets anders", zegt eindredacteur Ruud van Os. "We gaan ons beraden op hoe we volgend jaar terug gaan komen, maar we komen terug met iets dat bij deze tijd past."

Zoveel mogelijk gehaktballen eten in een halfuur past daar volgens Van Os niet in. "Wat zijn anno 2018/2019 de thema's? Duurzaamheid, vergroening, juist minder vlees eten: daar moeten we het in gaan zoeken. We gaan wel terugkomen met een wedstrijd, want het bindt wel mensen. Het is super gezellig hier in de Ballentent. We gaan terugkomen, maar op een andere manier."

Twee hobby's

Nauwelaerts mag zich dus de regerend kampioen Gehaktballen Eten noemen. Na de wedstrijd voelde hij zich redelijk, vertelde hij. "Ik heb eigenlijk twee hobby's: ik sport en ik eet. Ik loop lange afstanden, zoals marathons en ultramarathons. Daarvoor moet ook getraind worden. Dan mag ik al wat meer vettige troep eten."

Zijn prijs? Een etentje. "Ik kon kiezen uit een ritje met een wagen of een etentje. Dan is de keuze snel gemaakt", lacht de kampioen.