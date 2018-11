Stroomstoring Spijkenisse voorbij

In de wijk Groenewoud in Spijkenisse is woensdagavond de stroom uitgevallen. Zo'n 1800 huishoudens zaten sinds 20:10 uur zonder stroom. Ook de Spijkenisserbrug werd getroffen door de storing.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Rond 21:30 uur waren de problemen verholpen, meldt een woordvoerder van Stedin. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand was.

De gemeente Nissewaard waarschuwde voor gevaarlijke situaties, omdat veel verkeerslichten niet werkten en Spijkenisse in het donker was gehuld. "Rijd voorzichtig of mijd de Groene Kruisweg", was het advies.

De Spijkenisserbrug stond woensdagavond ook in storing. Volgens de Veiligheidsregio had dit te maken met de stroomstoring verderop in Spijkenisse.