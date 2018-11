Oostenrijks transportbedrijf schrikt van rekening Rijkswaterstaat

De vrachtwagens op een scherm in de meldkamer van Rijkswaterstaat

De directie van een Oostenrijks bedrijf zal de volgende keer wel een heel goed plan maken voordat ze een megatransport naar Rozenburg sturen. Rijkswaterstaat heeft de firma een rekening van 45 duizend euro gestuurd, nadat in augustus werd geholpen bij het keren van twee grote vrachtwagens.

''Wij hadden niet gerekend op zo'n hoge rekening'', zegt een woordvoerder. ''We zijn nog aan het overleggen wat we moeten doen.''

Het transport vervoerde op 14 augustus spanbogen voor een sporthal in Ierland. Die zouden via het bedrijf Cobelfret in Rozenburg worden vervoerd.

De chauffeur van één van de twee vrachtwagens nam in de laatste honderden meters van het transport echter de verkeerde afslag. Keren via de officiële weg was niet meer mogelijk.

Naast de weg was wel een grote groenstrook. Alleen lagen daar onder de grond belangrijke leidingen. Om te voorkomen dat die bij het keren zouden worden geraakt, liet Rijkswaterstaat zand storten en platen leggen.

Alle werkzaamheden en de uurkosten voor het assisteren van het transport zijn nu bij het bedrijf in rekening gebracht: 37.000 euro exclusief btw.