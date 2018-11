'Ma Borst heeft veel in beweging gezet door haar emoties'

Fotografe Margi Geerlinks was jarenlang kind aan huis bij Joke Borst, de in augustus overleden moeder van de Rotterdamse journalist Hugo Borst. Margi fotografeerde Ma Borst op bijzondere, persoonlijke en kwetsbare momenten in de laatste jaren van haar leven. Deze foto’s zijn vanaf zaterdag te zien in de tentoonstelling Ma in het Stedelijk Museum Schiedam.

Margi Geerlinks legde het moment vast waarop Joke haar huis moet verruilen voor een plek in een verzorgingstehuis. Op één foto houdt de dementerende Joke haar hand voor haar gezicht. "Dat was het moment dat ze haar huis moest verlaten, om voorgoed te vertrekken naar het verzorgingstehuis. Dat zal ik nooit meer vergeten Een hartverscheurend moment."

Margi kreeg een nauwe band met Joke, die zich vertrouwd voelde met de fotografe. "Dan zei ze: Jij bent toch familie?", vertelt Margi. Ze raakte regelmatig ontroerd door de momenten die ze met Joke meemaakte.

"Ik kwam iedere week bij haar, net als Hugo. Ik was bijvoorbeeld bij haar toen ze naar de kapper ging in het verpleeghuis. Ze keek in de spiegel en zei letterlijk: "ben ik dat?" Dat raakte me zo. Die momenten zijn heel essentieel voor wat Alzheimer betekent: dat je jezelf niet meer herkent."

Hugo Borst beschreef in zijn columns en het boek 'Ma’ de gang van zaken in het verpleeghuis waar zijn moeder verbleef en bracht daarmee een beweging op gang voor betere ouderenzorg in Nederland. Het zorgde ervoor dat het vorige kabinet 2,1 miljard euro extra voor ouderenzorg beloofde.

Margi beseft dat het verhaal van Joke wat teweeg heeft gebracht. "Daarom voelt het toch fijn om de foto's in een tentoonstelling te laten zien. Het geeft een beeld van wat Alzheimer met je doet", legt ze uit.

"Dat zag ik ook bij mensen die hier al even naar binnen liepen en met de tranen in de ogen stonden. Het komt echt wel binnen. De foto's zetten iets in beweging. Dat is ook het mooie, Joke heeft veel in beweging gezet door haar emoties."