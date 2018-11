Basketbaldames Binnenland winnen bij Loon Lions

De basketbaldames van Binnenland hebben woensdagavond gewonnen van Loon Lions. In Landsmeer zegevierde de ploeg uit Barendrecht met 64-68. Door de overwinning staan de vrouwen van Binnenland nu derde in de eredivisie, achter Batouwe en Grasshoppers.

De beginfase van de wedstrijd was niet voor Binnenland. Landsmeer nam een voorsprong en gaf die in het eerste kwart niet weg (20-15). In het tweede kwart was het beeld niet anders. Landsmeer stond voor, maar Binnenland bleef wel meescoren. Daardoor stond er na twee kwarten ook een verschil van vijf op het bord: 36-31 in het voordeel van Loon Lions.

Maar in het derde kwart werd de wedstrijd gekanteld door Binnenland. Het kwam op gelijke hoogte (43-43) en pakte daarna door naar een 45-48 voorsprong aan het einde van het derde kwart.

Met nog zo'n één minuut op de klok stond het 60-66 in het voordeel van Binnenland en had Loon Lions de bal. Zij kwamen nog op 62-66 én uiteindelijk op 64-66, maar verder kwamen zij niet.