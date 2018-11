Overval Dordrecht en schietpartijen Rotterdam in Bureau Rijnmond

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, wordt donderdagavond onder meer aandacht besteed aan een overval op Cafetaria Crabbehof in Dordrecht en aan twee schietpartijen in Rotterdam.

Op dinsdagavond 21 augustus zijn een paar klanten en personeelsleden aanwezig in de snackbar aan het Van Oldenbarneveltplein in Dordrecht. Rond 21:55 uur komt de man met vuurwapen de winkel binnen. Hij schreeuwt dat hij geld wil.

De medewerker bij de kassa geeft hem niets en loopt weg. Een andere medewerker is in de keuken en pakt een mes. Hij loopt daarmee naar de balie. Dan kiest de overvaller eieren voor zijn geld. Hij gaat de zaak uit en loopt rechtsaf de Groen van Prinsterenweg op.



Schietpartij

Ook is de politie op zoek naar informatie over een schietpartij in de Haringpakkersstraat in de Rotterdamse wijk Tussendijken. Op 19 maart wordt een man beschoten door iemand waar hij eerder die dag ruzie mee had gehad.

De schutter is inmiddels aangehouden op basis van het dna dat werd gevonden in de kots in de buurt van het plaats delict. Zijn partner in crime is nog spoorloos.



Dairon Alberto

De politie vraagt ook weer aandacht voor het onderzoek naar de dood van Dairon Alberto. Hij werd onder vuur genomen met een automatisch vuurwapen. De schutter wist op een scooter te ontkomen.

Het voertuig werd twintig minuten later in brand gestoken op de Schulpweg in Rotterdam-Zuid. De politie houdt er rekening mee dat de dood van Alberto een 'vergismoord' is.

Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk half uur herhaald.