Grote brand Gorinchem legt autobergingsbedrijf in as De brand bij Kooijman in Gorinchem - Foto: MedaTV

Een grote brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag het bergings- en transportbedrijf Kooijman in Gorinchem volledig verwoest. Het vuur in de loods aan de Marconiweg brak rond 1:30 uur uit. Om circa 4:00 uur had de brandweer de vlammen onder controle. Niemand raakte gewond.

De brand ging in het begin gepaard met veel rook die wegtrok richting de naastgelegen A15, maar de snelweg is geen moment afgesloten geweest. Bewoners van een nabijgelegen bedrijfswoning zijn korte tijd uit hun huis gehaald. Bedrijven in de omgeving van Kooijman zijn ook weer toegankelijk. De brandweer zette veel materieel in om het vuur te bestrijden, waaronder drie ladderwagens. Een deel van de blusvoertuigen is inmiddels terug naar de kazerne. In de loods stonden een aantal bergingsvoertuigen en een paar schade-auto's die door Kooijman waren geborgen. Alles is in de vlammen opgegaan. Het nablussen zal nog enige tijd duren. Daarna moet de loods worden gesloopt.