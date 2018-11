Woonwagenbewoners De Kievit hebben weer beetje hoop op meer standplaatsen

De bewoners van woonwagenkamp De Kievit in Rotterdam-Zuid zien een klein lichtpuntje na een gesprek met een ambtenaar van de gemeente Rotterdam. De ambtenaar kwam woensdag praten over het gebrek aan standplaatsen op het kamp en liet een mogelijke oplossing doorschemeren.

Marianna Scheffer woont al haar hele leven op het kamp op Zuid. De laatste jaren verzorgde ze haar zieke tante, in die periode woonde ze bij haar in de wagen. Vorig jaar overleed de tante en moest Scheffer het terrein verlaten.

De gemeente Rotterdam voert al jaren een 'uitsterfbeleid', leeggekomen plekken mogen niet worden ingevuld. Dat leidt tot een gebrek aan plaatsen en spontane 'bezettingen' van niet-officiële plaatsen door de regio, ook op de Kievit. Recente uitspraken van de verantwoordelijke minister en het College voor de Rechten van de Mens zetten dat beleid echter onder druk.

"Een leven in een huis van steen en niet op wielen? Dat gaat niet. Dat is mijn cultuur niet", zegt Scheffer. "Dit is mijn leven, en dat wordt kapot gemaakt."



Het gesprek met de ambtenaar kwam voor Scheffer dan ook als geroepen. "Die man kwam hier en hoorde onze verhalen", zegt Scheffer. Van zijn kant liet de ambtenaar voorzichtig iets positiefs voor de bewoners doorschemeren, namelijk dat onderzocht kan worden of oude, dichtgegooide huurplekken op het terrein in de verkoop kunnen gaan. Garanties zijn er echter nog niet.

Bewoonster Neeltje Lorsé: "toen dacht ik: als dat de mogelijkheid is en we zijn van alle problemen én een rechtszaak af, dan ben ik als een god in Frankrijk." Lorsé woont met kind en en kleinderen in één wagen, een nauwelijks houdbare situatie.

Ik zou er zeker voor open staan om zo'n plek te komen", zegt Scheffer. Dat ze daarvoor misschien diep in de buidel moet tasten, deert haar niet zo zeer: "Een huis heb je ook niet voor niets."

Voor de bewoners op het kamp is het gesprek met de ambtenaar een klein lichtpuntje geweest. "Laten we hopen dat we hier verder mee kunnen." In ieder geval zijn de Rotterdamse raadsleden en wethouder van harte uitgenodigd op De Kievit. Lorsé: "Mijn deur staat open. Ze kunnen blijven eten, ja, zelfs blijven slapen."