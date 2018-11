Eigenaar afgebrand bergingsbedrijf: maandag weer operationeel

Eigenaar Gert Kooijman van het afgebrande bergingsbedrijf in Gorinchem hoopt met zijn team maandag weer volledig operationeel te zijn. Dat zei hij donderdagochtend op Radio Rijnmond, een paar uur nadat de vestiging van het bedrijf volledig werd verwoest.

''Ik zie dat heel veel bergingsvoertuigen van mij tot de grond zijn afgebrand. Eentje is twee weken oud en een andere is drie jaar oud. We moeten nu maar zien hoe de verzekeraar met ons omgaat. Dus ik ben hier niet vrolijk onder.''

Er stonden nog drie bergingsvoertuigen buiten het pand aan de Marconiweg. Daarmee blijven de medewerkers de komende dagen zoveel mogelijk rijden.

Website

Kooijman heeft van de brandweer toestemming gekregen om de restanten van de administratie uit het pand te halen om de vervolgschade te beperken. Hij roept mensen op die vragen hebben over bijvoorbeeld hun auto, contact op te nemen via de website van het bedrijf.

"Er staan ook auto's van klanten, die we van de weg hebben gehaald. Ook daar is het heel vervelend voor. Huurauto's staan er tussen, materialen en ook het luchtkussen voor het bergen van zware voertuigen is tot de grond afgebrand."

Tankstation

Het complex bestaat naast het bergingsbedrijf ook uit een fietsenwinkel, woning en tankstation. Volgens directeur Dik den Hartog van het complex is het een geluk bij een ongeluk dat de vuurzee niet oversloeg naar het tankstation.

''We zijn erg blij dat het tankstation behouden is gebleven. Dat heeft erger kunnen voorkomen. We zijn opgelucht dat er geen gewonden zijn. Het is een grote ravage. We gaan niet bij de pakken neerzitten en gelijk weer aan de slag.''