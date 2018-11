Deel dit artikel:













Voortvluchtige verliest sprintje van motoragent

De politie heeft woensdagavond in Rotterdam een man opgepakt die nog bijna twee maanden cel open had staan. De man viel anderen lastig op het Stadhuisplein in het centrum.

Toen agenten de man wilde aanspreken, ging hij ervandoor. Maar volgens de politie op Twitter verloor hij het uiteindelijk van de agent op de motor. Waar de man de twee maanden cel aan te danken heeft, is niet bekend.