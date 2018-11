Liveblog teruglezen: rechtszaak dubbele liquidatie Beverwaard

Slachtoffers Gilberta Henrietta (l) en Lindomar Elisabeth van de liquidatie in de Rhijnauwensingel

De rechtbank in Rotterdam behandelde donderdag de dubbele liquidatie van eind vorig jaar aan de Rhijnauwensingel in de Beverwaard. Drie van de vier verdachten zijn minderjarig.

De slachtoffers zijn 25 en 26 jaar oud. Hun auto werd doorzeefd door kogels. Volgens de politie was slechts één van de twee slachtoffers het doelwit van de schutter.

Rechtbankverslaggever Paul Verspeek was in de rechtbank aanwezig en twitterde over de zaak: