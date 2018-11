Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hier kun je lekker eten volgens de auteurs van de Michelingids Foto: Pixabay

Bij tien restaurants in onze regio kan de vlag uit. Zij hebben de prestigieuze Bib Gourmand-onderscheiding van de Michelingids behouden. Het gaat om acht restaurants in Rotterdam, één in Papendrecht en één in Streefkerk. Er zijn geen nieuwe restaurants in de regio bijgekomen.

Ayla, The Park (beiden Rotterdam) en Bistro de Ertepeller uit Papendrecht kregen vorig jaar voor de eerste keer een Bib Gourmand. Zij hebben hun niveau vast weten te houden. Ook Asian Glories, Gym & Gin, Huson, In den Rustwat, Kwiezien, Umami by Han uit Rotterdam en De Limonadefabriek uit Streefkerk krijgen opnieuw de onderscheiding, die jaarlijks wordt uitgereikt.Het gaat om restaurants die volgens de keurmeesters van de Michelingids een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben en dicht tegen een Michelinster aanzitten. FG Bistro verloor haar onderscheiding. Topkok François Geurds verkocht zijn restaurant in het Rotterdamse Lloydkwartier dit najaar aan Herman den Blijker. Als een restaurant net in nieuwe handen is, kan het geen onderscheiding krijgen van de Michelingids.