Studente Susanne kan wel een verzetje gebruiken

In een gloednieuwe reeks vlogs gaat presentator Anton Slotboom, bekend van de wekelijkse uitagenda op TV Rijnmond, op pad met Rotterdammers. In de eerste aflevering van 'Anton op stap' neemt hij de jonge Rotterdamse studente Susanne van Wieringen mee de hort op.

Zij is wel toe aan een verzetje. Susanne studeert communicatie aan de Hogeschool Rotterdam en woont op kamers in Crooswijk. "Ik ben echt klaar voor uitje," reageert de in Waddinxveen opgegroeide Susanne (21). "Op dit moment werk ik keihard aan mijn scriptie aan het werk. Ik ga afstuderen."

Nog nooit geweest

Spannende tijden worden voor Susanne dus even onderbroken met een leuk dagje uit. De dag begint in een museum waar Van Wieringen nog nooit is geweest, het Rotterdamse Maritiem. "Terwijl ik er altijd langs fiets, iedere dag weer! Al jaren ook. En het is er nooit van gekomen. Ook daarom vind ik het wel heel erg leuk om hier nu te staan."

Eenmaal in het museum moet Susanne al snel achter de vitrines vandaan. De offshore experience op de eerste verdieping bootst namelijk het leven op een booreiland na. De bezoeker moet flink aan de slag. "En het is nog realistisch ook," zegt ze. "De boel deinde echt, ik werd er zelfs een beetje misselijk van. Het is heel leuk om te doen, maar ik geloof niet dat ik ooit zo zou kunnen werken..."

Tijd voor een frietje

In de tweede stop deze dag heeft ze vooral veel trek. "Ik houd wel van een milkshake en een friet," lacht ze in snackbar Tante Nel in de Pannekoekstraat. "Ik was meteen blij toen ik ontdekte dat we hier heen zouden gaan!"

Minder zeker blijkt Van Wieringen tijdens de dag op stap over stop drie, de laatste halte tijdens dit dagje uit. "Weer bewegen! Ik kan er alleen helemaal niks van. Mijn vriend is echt veel beter."

De privéles van de eigenaar van Poolcafé Delfshaven doet haar goed. Hij vertelt haar precies hoe ze de keu moet vasthouden en wat de spelregels zijn. "Ik win toch niet. Zullen we even in scene zetten dat ik gewonnen heb?"

Drie stops, drie totaal verschillende avonturen. Het is Susanne goed bevallen. "Absoluut. Ik kom weer terug op al deze plekken." Maar nu even niet. Nu is het weer studeren geblazen. "Gelukkig heb ik wel echt het gevoel dat we lekker weg zijn geweest."

Avonturen

Presentator Anton kijkt ondertussen uit naar nog meer avonturen met Rotterdammers. "Dolgraag laat ik in deze reeks echt zien wat er in onze regio allemaal te beleven valt. Van museum tot filmzaal en biljartlokaal, de keuze is gigantisch."

(Aflevering één kwam tot stand dankzij het Maritiem Museum, Tante Nel en Poolcafe Delfshaven. Op 21 november verschijnt de volgende aflevering.)