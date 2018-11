Geen Rayhi bij Sparta, Dabo wel weer op het veld

Bij Sparta ontbreken Mohamed Rayhi en Bart Vriends vanwege een blessure op de afsluitende training voorafgaand aan Sparta - Jong FC Utrecht. Fankaty Dabo staat weer op het veld en is weer hersteld.

Ilias Alhaft ging eerder naar binnen op de afsluitende training op donderdag en zijn meespelen is twijfelachtig. Vermoedelijk is Halil Dervisoglu de vervangt van Mohamed Rayhi. Verder hebben de Rotterdammers dus een redelijk complete selectie voor het beloftenteam dat op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie staat. Sparta is de koploper.

Volgende week, bij de uitwedstrijd tegen NEC Nijmegen, zijn er meer personele problemen bij Sparta. Janne Saksela (Finland), Halil Dervisoglu (Jong Turkije), Youssef El Kachati (Jong Marokko), Gregor Breinburg (Aruba), Abdou Harroui en Deroy Duarte (Jong Oranje) maken deel uit van verschillende voorselecties en ontbreken eventueel in het elftal van trainer Henk Fraser. Ook Bradley Martis en Suently Alberto ontbreken en reizen volgende week af naar Curacao, waar zij om de Nations League spelen tegen Guadeloupe.

Martis kwam tot dusverre tot één interland voor zijn nationale ploeg, Alberto kwam twee keer uit voor Curacao, dat vooralsnog overtuigend aan kop gaat in de Nations League-poule. De openingswedstrijd tegen Grenada werd met 10-0 gewonnen, de Maagdeneilanden werden met 0-5 aan de kant gezet.