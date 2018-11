Deel dit artikel:













Auto in brand gestoken in Spijkenisse Brand aan de Clara Visserstraat. Foto: MediaTV

In Spijkenisse is opnieuw brand gesticht in een auto. In de nacht van woensdag op donderdag ging een auto deels in vlammen op aan de Brongras. In de nacht ervoor was het op zeven plekken raak.

Toen werden in totaal zeven auto’s, een scooter en een caravan door brand verwoest. Met uitzondering van de caravanbrand gaat de politie in de overige gevallen uit van brandstichting. Naar de oorzaak van de brand in de caravan bij een woonwagenkamp aan de Clara Visserstraat wordt nog uitgebreid onderzoek gedaan. De bewoner raakte gewond en moest voor het inademen van rook naar het ziekenhuis.

