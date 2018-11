Elektrisch busje brengt ouderen naar Dordtse begraafplaats

Er gaat toch een bus rijden naar de Dordtse begraafplaats en crematorium Essenhof. De wethouder vervoer wil een elektrisch busje beschikbaar stellen om mensen van de Krispijnseweg naar de begraafplaats te brengen.

Het busvervoer naar de grootste begraafplaats van Dordrecht is al jaren een onderwerp van gesprek. Er loopt geen buslijn langs. Vanaf de bushalte Krispijnseweg is het circa 500 meter lopen naar de begraafplaats. Voor mensen die slecht te been zijn is dat te ver, zegt de gemeente.

Als de gemeenteraad ook akkoord komt er van maandag tot en met zaterdag tussen tien en vijf uur een elektrisch busje te staan bij de begraafplaats. Als ouderen opgehaald willen worden bij de dichtbijzijnste bushalte, kunnen ze bellen. De bus haalt de mensen dan op.