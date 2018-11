Rotterdam speelstad EK Volleybal Mannen 2019

Ahoy is één van de locaties voor het EK Volleybal van mannen, dat tussen 12 en 29 september 2019 wordt gehouden in Nederland, Frankrijk, België en Slovenië. Behalve Rotterdam zijn ook Amsterdam (Sporthallen Zuid) en Apeldoorn (Omnisport) uitgekozen als speellocaties.

Aan het EK nemen 24 landen deel die zijn verdeeld over 4 poules van 6. De top 4 van iedere poule plaatst zich voor de achtste finales. In Nederland wordt gespeeld t/m de kwartfinale. De halve finales vinden plaats in Slovenië en Frankrijk, de wedstrijd om het brons en de finale in Frankrijk.

Drie poulewedstrijden in Rotterdam

Oranje, dat in september verrassend in de top acht eindigde op het WK in Italië en Bulgarije, speelt zijn eerste drie poulewedstrijden in de Rotterdamse sporttempel Ahoy. In 2015 werd in Ahoy het record ‘meeste toeschouwers bij een volleybalwedstrijd in Nederland’ verbroken. Bijna 11.000 mensen zagen in Rotterdam de finale van het EK Vrouwen: Nederland – Rusland.

Oranje speelt drie poulewedstrijden in Rotterdam in de periode tussen vrijdag 13 en maandag 16 september. De loting voor het EK vindt plaats in januari 2019.