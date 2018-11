'Leefbaarheid in achterstandwijken neemt af'

De leefbaarheid in wijken met veel sociale huurwoningen gaat hard achteruit. Gezinnen trekken er weg, ze worden vervangen door kwetsbare bewoners. Het gaat om mensen met lage inkomens die veel persoonlijke problemen hebben en niet in staat zijn om hun buren te helpen.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau RIGO in opdracht van Aedes, de koepel van woningcorporaties. De onderzoekers spraken met woningcorporaties uit verschillende achterstandswijken, waaronder Zuidwijk in Rotterdam.

Overlast

Aedes-voorzitter Marnix Norder spreekt over een zorgelijke ontwikkeling. “Er zijn portieken waar alleen nog hulpbehoevende ouderen, armlastige alleenstaanden of mensen met een beperking wonen. Die mensen staan er alleen voor, zorgen voor overlast, hebben schulden of zijn verslaafd. Het komt steeds vaker voor. Het cement van de wijk verdwijnt, meer kwetsbare huurders komen ervoor in de plaats."

Hij wil maatregelen van het kabinet en de gemeenten: "Kabinet, geef woningcorporaties meer ruimte om kwetsbare mensen verspreid over wijken te huisvesten. En gemeenten, zorg voor goede begeleiding."

De onderzoekers zien ook een rol weggelegd voor de woningcorporaties zelf. Die kunnen bijvoorbeeld huismeesters en buurtconciërges aanstellen.