Rotterdamse dichter sterft dag voor zijn afscheidsfeest

De Rotterdamse dichter Eddy Elsdijk is in de nacht van woensdag op donderdag op 75-jarige leeftijd overleden. Hij schreef meerdere dichtbundels over Rotterdam, waaronder 'Rotterdam doorlopend' en 'Drie dichters in zaken'. Voor donderdagavond stond juist een afscheidsfeest voor en met de dichter gepland.

Vrienden en bekenden wilden nog een keer samenkomen om met de Rotterdamse dichter Eddy een leuke avond te beleven. Een avond vol kunst en cultuur met gedichten, jazz, live muziek en gezelligheid was gepland. Er werd geregeld dat de aan longkanker lijdende dichter met zijn bed op wielen en een zuurstoffles naar café Ferry in Rotterdam zou komen. De bijeenkomst bij Ferry gaat door, maar is nu veranderd in een herdenking. Elsdijk was in de jaren zeventig ook betrokken bij poëziewinkel Woutertje Pietserse in Poëzie in de Mauritsstraat. Eddy Elsdijk was ook de levenspartner van de eerste Rotterdamse travo-artiest Misty, een pseudoniem van Nico van Geerenstein. In oktober 2013 verscheen een portret in de serie Vergeten Verhalen van RTV Rijnmond: