Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Damien Hertog tijdelijk hoofdtrainer Al-Jazira Damien Hertog

De Rotterdamse voetbaltrainer Damien Hertog is tijdelijk de hoofdcoach van Al-Jazira uit Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Hij neemt de taken over van Marcel Keizer, die is vertrokken naar het Portugese Sporting Lissabon.

Hertog was in de Emiraten al aan de slag als assistent-trainer van Keizer, maar gaat niet mee naar Portugal. Sporting heeft overigens de aanstelling van Keizer nog niet bevestigd. Damien Hertog was tot 2017 hoofd jeugdopleiding bij Feyenoord, maar stopte na zeven jaar met die functie om weer als veldtrainer aan de slag te gaan.