Op bedrijventerrein Nijverwaard in Sliedrecht is donderdagmiddag een drugslab aangetroffen. Dat meldt de politie. Er zijn twee aanhoudingen verricht.

Het lab is gevonden in een pand aan de Leemansstraat, nadat er een melding was binnengekomen over een hennepkwekerij op dat adres. De brandweer en een specialistisch team van de politie stellen een onderzoek in.