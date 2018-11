Deel dit artikel:













Spartaan Saksela: 'Doel was om weer in beeld te komen bij Finland' Janne Saksela

Janne Saksela is terug in de selectie van het nationale team van Finland. De verdediger van Sparta is blij om terug te zij: "Dit was een doel van mij".

Saksela maakt deel uit van de Finse selectie voor de Nations League-duels met Griekenland (15 november) en Hongarije (18 november). "Het was een doel van mij om terug te keren en goed te spelen voor Sparta. Ook om weer in beeld te komen bij de Finse selectie. Een goed georganiseerd team, compact spelend, typisch voor Scandinavisch voetbal. Iets defensiever dan hoe wij bij Sparta spelen." De Fin heeft lang last gehad van een knieblessure, die hem nagenoeg het hele vorige seizoen aan de kant hield. "Het is fantastisch om weer te kunnen spelen. Vorig jaar was zwaar, om alleen maar vanaf de tribune toe te kunnen kijken. Ik wilde mij terugknokken dit seizoen en ik ben blij dat ik weer speel en dat we het goed doen."