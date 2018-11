Venijn begrotingsdebat Rotterdam zit in de start

Vanaf minuut één was het vuurwerk donderdag, tijdens het begrotingsdebat in de Rotterdamse gemeenteraad. Leefbaar Rotterdam en Denk profileerden zich en zetten zich af tegen het Rotterdamse college.

In de ochtend mocht Leefbaar-fractievoorzitter Eerdmans aftrappen. Hij hekelde opnieuw het aantal wethouders en partijen in het college. "Dit kost 4 miljoen euro extra, in een stad waar veel armoede heerst."

Plots reageerde Van Baarle van Denk: "Het is hypocriet dat u het verband legt met armoede en dit college. Het was uw college dat veel mensen in armoede heeft gestort."

Verder hekelde Eerdmans de verhoging van het tarief van de parkeervergunning. Hij diende een motie in om dat terug te draaien. Hij verweet de VVD de automobilist te gebruiken als melkkoe.

"Daarvoor komen meer parkeerplaatsen en een betere verkeerscirculatie voor terug", verweerde Karremans (VVD) zich. "Bovendien is parkeren nog steeds erg goedkoop in vergelijking met Amsterdam en Utrecht."



Daarna richtte Eerdmans zich op de bezuinigingen in de zorg. Onder meer de beslissing om de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) af te schaffen, moet worden teruggedraaid van Leefbaar. Daarin trok de partij samen op met Denk. "Waarom bezuinigt de PvdA op zorg?", vroeg Van Baarle aan Engberts (PvdA).

Gure plekken

VVD-fractievoorzitter Karremans sloeg zichzelf op de borst. "Dit college zorgt voor een veilige, schonere stad met meer woningen."

Op zijn voorstel om een App te ontwikkelen waar Rotterdammers onveilige of gure plekken kunnen aanmelden, kwam stevige kritiek van Nida en Partij voor de Dieren. "Bent u nog wel liberaal, met uw liefde voor cameratoezicht?", vroeg Van der Velden (PvdD) zich af.

Na de bijdragen van Leefbaar, VVD en Denk waren de grootste clashes voorbij en werd het rustiger in de raadszaal. Denk, Nida en SP vonden elkaar in hun afkeer van het woonbeleid van dit college. Ze vinden dat er minder sociale huurwoningen moeten worden gesloopt.

Bombardement

Daarin ging de SP het meest ver. "Dit sloopbeleid voelt als een bombardement op de volkswijken", zei Van Zevenbergen (SP). "U gaat te ver door dit een bombardement 2.0 te noemen", vond Zeegers (D66).

GroenLinks kwam met het voorstel om zonnepanelen op bedrijfs- en kantoorgebouwen te stimuleren en Nida wil, onder de titel 'Waar is dat feestje?', korting in de bus, metro en tram op feestdagen.

A4tje

Tot slot kwam PVV-raadslid Meeuwissen met een alternatieve begroting die, net als zijn verkiezingsprogramma, op een A4'tje past. Hij kreeg veel kritiek op zijn motie om hoofddoekjes bij minderjarigen te verbieden.

Uiteindelijk werd het eerste deel van het begrotingsdebat een grote profileringsshow, waarin coalitiepartijen nog eens laten zien welke beloften zij hebben gerealiseerd in deze begroting en de oppositie aankaart wat er allemaal mis is. Van samenwerking tussen coalitie en oppositie is nog geen sprake.