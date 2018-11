Deel dit artikel:













Wethouder: eind februari start Hoekse Lijn Metro Hoekse Lijn

De eerste rit van de Hoekse Lijn rijdt niet eind januari, maar eind februari. Het nieuwe uitstel heeft opnieuw te maken met vertraging in de oplevering van de beveiligingssoftware. Dat schrijft wethouder Adriaan Visser in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.

De wethouder liet vorige week al weten dat hij zich zorgen maakte over het tempo van de vorderingen. Woensdag sprak hij met de RET en het bedrijf dat de software levert, Bombardier. Tijdens dat overleg is afgesproken dat op 26 november de volledige software wordt opgeleverd.

Lees ook: Nog meer vertraging dreigt voor Hoekse Lijn Visser schrijft in zijn brief aan de raad dat niet valt uit te sluiten dat er de komende weken nog nieuwe problemen optreden. Wel wordt begonnen met het volledig testen van de lightrailverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland. De nieuwe vertraging heeft geen gevolgen voor de kosten van het project. Het vervangend busvervoer is tot de oplevering gegarandeerd.