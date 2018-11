Deel dit artikel:













Nielson doet mee aan 'Wie is de Mol?'

Zanger Nielson is een van de deelnemers aan 'Wie is de Mol?' 2019. De Dordtenaar neemt het in Colombia tegen negen andere kandidaten op.

Andere bekende Nederlanders die meedoen zijn de presentatrices Evi Hanssen, Evelien de Bruijn en Merel Westrik, actrice Sarah Chronis, presentator Jamie Trenité, Meester Patissier Robèrt van Beckhoven, YouTuber en visagiste Nikkie de Jager, acteur Rick Paul van Mullingen en journalist en programmamaker Sinan Can. De namen werden bekend nadat een fan van het programma een foto van een muurschildering in Colombia twitterde, waar de deelnemers op staan afgebeeld.