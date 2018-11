Deel dit artikel:













Inbrekers maken enorme puinhoop in Dordrecht Inbraak_Slangenburg_03 Inbraak_Slangenburg_02

Een inwoonster van Dordrecht komt thuis en krijgt de schrik van haar leven. Haar hele huis is overhoop gehaald door inbrekers. De puinhoop is zo groot, dat het slachtoffer in eerste instantie niet eens kan zien wat er is weggenomen. De verdachten staan op beeld.

Bekijk de video: Op 25 juni gaat de vrouw ‘s ochtends naar haar werk. Ze sluit haar woning aan de Slangenburg keurig af, maar als ze thuiskomt blijkt dat het slot van de voordeur er volledig is uitgeboord.

De woning is totaal overhoop gehaald. Als de puinhoop is opgeruimd, blijkt dat er sieraden, gereedschap en parfum zijn weggenomen. De twee mannen op de foto worden verdacht van de inbraak. Ze proberen uit beeld te blijven, maar dat lukt niet helemaal. Wie zijn de twee inbrekers? Laat het weten op 0800-6070. Meldpunt M kan ook: 0800-7000.