90-jarige man 2000 euro lichter na boodschappen doen

Een bejaarde meneer gaat winkelen bij winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam IJsselmonde. Het wordt een duur bezoekje. Als hij weer buiten staat is hij 2000 euro lichter. Hij is gerold. Twee jonge vrouwen zijn in beeld als verdachten.

Bekijk de video:

Op zaterdag 30 juni doet de 90-jarige man boodschappen bij Albert Heijn in winkelcentrum Keizerswaard. Hij is samen met zijn vrouw. In de supermarkt wordt hij afgeleid door twee jonge vrouwen.

Als hij bij de kassa is, merkt hij dat zijn pinpas weg is. Waarschijnlijk hebben de twee vrouwen tijdens het afleiden de pas gestolen en hebben ze eerder al de pincode afgekeken. In elk geval wordt er niet veel later 2000 euro van de rekening van de man gehaald.

Dat gebeurt door de twee vrouwen op de foto. Wie zijn het?

Tips zijn welkom via: 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.