Wie vermoordde Dairon op Katendrecht ?

Anderhalve week geleden wordt op Rotterdam Katendrecht de 32-jarige Dairon Julius Alberto vermoord. Hij wordt geraakt door kogels uit een automatisch wapen. De politie geeft nu beelden vrij van de schietende verdachte.

Bekijk de video:

In de wijk kende men de 32-jarige Dairon als Dajo. Hij wordt op zondag 28 oktober om half tien in de avond vermoord. De schutter komt over de Rechthuisstraat aanlopen vanaf de Katendrechtseweg en opent het vuur op een groepje mannen, waar ook Dairon deel van uit maakt. De kogels worden hem fataal.

Van de schutter zijn beelden als hij kort voor de moord voor het stoplicht staat op de hoek Pretorialaan-Putselaan. Hij zit bij een handlanger achter op de scooter. Ze wachten keurig tot het stoplicht groen is en rijden dan door richting Rechthuisstraat. Daar begint hij te schieten. Beelden daarvan zijn te zien in de video.

Tijdens het schieten parkeert een witte auto in. De politie wil graag in contact komen met de bestuurder van de auto.

Na de moord vluchten de twee mannen Katendrecht af. De scooter, een Piaggio Skipper, wordt dezelfde avond afgebrand teruggevonden aan de Schulpenweg in Rotterdam Charlois. Wie heeft iets opvallends gezien op de Schulpenweg?

De politie wil ook graag meer informatie over het leven van Dairon. En in het bijzonder wat hij die laatste avond van zijn leven, zondag 28 oktober tussen acht uur en half tien heeft gedaan.

Tips zijn welkom via 0800-6070. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.