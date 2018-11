Jongeman overvalt cafetaria in Dordrecht

De gezelligheid in een cafetaria in Dordrecht wordt op dinsdagavond 21 augustus ruw verstoord. Een jonge overvaller komt de zaak binnen. Maar hij heeft buiten het personeel gerekend.

Hij is te zien én te horen in de video hieronder:

Op dinsdagavond 21 augustus zijn er een paar klanten en personeelsleden aanwezig in Cafetaria Crabbehof aan het Van Oldenbarneveltplein in Dordrecht. Om vijf voor tien komt er een man met een vuurwapen de winkel binnen. Hij schreeuwt dat hij geld wil. De medewerker bij de kassa geeft hem geen geld maar loopt weg. Een andere medewerker is in de keuken en pakt een mes. Hij loopt daarmee naar de balie. Dan kiest de overvaller eieren voor zijn geld. Hij gaat de zaak uit en loopt rechtsaf de Groen van Prinsterenweg op. De overval is mislukt, maar de man wordt natuurlijk wel gezocht.

Volgens de getuigen is de overvaller een vrij jonge man. Hij is rond de 1 meter 70 lang. De vraag is: wie is het?

Tips zijn welkom via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.