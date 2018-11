Deel dit artikel:













Acht jaar cel geëist tegen nepagent die stal van ouderen Politie Rotterdam (Archief foto) - Thijs Kern

Tegen een 47-jarige man uit Den Haag is acht jaar cel geëist voor het bestelen van bejaarden. De verdachte drong als nepagent met een smoesje bij de slachtoffers binnen. Hij was vermoedelijk ook actief in Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.

De Hagenaar had het vooral gemunt op ouderen. Hij liet een nep-politiepenning zien en vertelde dat hij de sloten in huis wilde controleren. Veel ouderen lieten hem vervolgens op goed vertrouwen binnen. De man zou zijn geholpen door een man van 72 uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 68-jarige Voorburger. Terwijl een van hen zorgde voor een afleidingsmanoeuvre, ging de Hagenaar op zoek naar waardevolle spullen, sieraden, pinpassen en geld. Met de pinpassen ging de man vervolgens nog een stap verder: hij belde achteraf de slachtoffers en deed zich voor als bankmedewerker. Zo probeerde hij de pincode te achterhalen. Het drietal maakten slachtoffers door de hele regio, vaak meerdere op één dag. Het Openbaar Ministerie eist tegen de Hagenaar acht jaar cel, en tegen de Voorburger en de Nieuwerkerker achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk. De uitspraak is over twee weken.