Koning opent tentoonstelling in Dordrechts Museum Foto: RVD

Koning Willem-Alexander opent zaterdag in het Dordrechts Museum de tentoonstelling 'Werk, bid & bewonder.' De tentoonstelling geeft een nieuwe kijk op kunst en calvinisme en en is te zien omdat het dit jaar vierhonderd jaar geleden is dat in Dordrecht de Synode, een belangrijke kerkvergadering, gehouden werd.

Tijdens de die kerkvergadering, die begon op 10 november 1618 en duurde tot eind mei 1619, werd onder meer besloten om de oorspronkelijke teksten van de bijbel uit het Aramees, Hebreeuws en Grieks te vertalen naar het Nederlands. Marianne Eekhout van het Dordrechts Museum is medeverantwoordelijk voor de inhoud van de tentoonstelling: "Het gaat onder meer om schilderijen van Joachim Uytewael, Ferdinand Bol, maar ook Van Gogh en Mondriaan." In de video laat ze zien welke schilderijen te zien zijn. De tentoonstelling is tot en met 27 mei te bewonderen.