Woonwagenbewoners Spijkenisse: 'we zijn geen meter opgeschoten'

De gemeente Nissewaard wil binnen twee weken een plan van aanpak hebben voor het woonwagenbeleid. Burgemeester Govert Veldhuijzen vertelde dat donderdag na afloop van een gesprek met de woonwagenbewoners van de Clara Visserstraat in Spijkenisse. De woonwagenbewoners zijn niet tevreden met de antwoorden van de burgemeester.

"We zijn geen meter opgeschoten. De burgemeester wist geen antwoord te geven op onze vragen. Ze moeten het nog uitzoeken. Onzin. Wij willen concrete plannen", vertelt woordvoerder Wesley Massing.

De gemeente zegt tijd nodig te hebben om het woonwagenbeleid te onderzoeken en te wijzigen. "Over twee weken weten wij hoe we het gaan aanpakken. Hoe we het beleid willen wijzigen. Dat moet dan nog bediscussieerd worden in de gemeenteraad. Tenslotte moeten er nog bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is allemaal niet in weken of misschien wel maanden geregeld", vertelt burgemeester Govert Veldhuijzen van de gemeente Nissewaard.

Veldje verlaten

De woonwagenbewoners die een grasveldje bij een kamp in Spijkenisse bezet houden, werden in het gesprek gevraagd om het veldje uiterlijk 1 december te verlaten. "Als het 't karakter van een betoging heeft, dan betekent het dat het ook een keer ophoudt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de betoging duurt tot dat ze hun zin hebben gekregen. Want dan is het net datgene dat de rechter ook heeft uitgesproken, dat ze bezig zijn om een plek af te dwingen", zegt de burgemeester.

De bewoners zijn niet van plan om in december weg te gaan. "Tuurlijk niet. We moeten de kerst daar ook overleven. Ik heb gezegd dat als wij weggaan, dat er nieuwe betogers komen. Dan begint het spelletje opnieuw", vertelt Wesley.

Voorouders

De woonwagenbewoners die een veldje bij een kamp in Spijkenisse bezet houden, vinden dat de grond van hen is omdat hun voorouders er ook al woonden. De rechter ziet het claimen van de grond als een protestactie. Daarom verbood deze de ontruiming van het kamp eerder.

