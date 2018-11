45 miljoen sigaretten onderschept bij invallen in de regio

De FIOD heeft donderdag drie mannen aangehouden, die worden verdacht van grootschalige sigarettensmokkel. Kantoren, loodsen en woningen in onder meer Barendrecht, Meerkerk, 's-Gravendeel, Rotterdam en Schiedam zijn doorzocht.

Ook is er beslag gelegd op administratie, 130 duizend euro cash, twee vrachtwagens, een bankrekening en zo'n 45 miljoen illegale sigaretten. In Rotterdam is daarnaast een vrachtwagenchauffeur aangehouden, die zijn wagen vol had liggen met de illegale rookwaar.

Het onderzoek is gestart nadat er een vermoeden was dat een criminele organisatie zich zou bezighouden met sigarettensmokkel. Via zeecontainers lieten ze sigaretten naar Nederland komen die volgens de transportdocumenten naar een land buiten de Europese Unie gingen.

Tijdens de doorvoer via Nederland werden bijna alle sigaretten uit de container gehaald en illegaal doorverkocht op de Nederlandse en Europese markt. Er werd geen accijns- en omzetbelasting betaald, waardoor voor zo'n 11 miljoen euro aan belasting is ontdoken.

In het onderzoek waren eerder deze maand ook al sigaretten aangetroffen die vermoedelijk ook door de verdachten gesmokkeld waren. Bij doorzoekingen in Bleiswijk en Krimpen aan den IJssel werden toen 7,6 miljoen sigaretten en meer dan 13 duizend euro cash in beslag genomen.

Wie de aangehouden mannen van 47, 56 en 58 jaar zijn en waar ze vandaan komen, is niet bekendgemaakt.