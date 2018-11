Rotterdamse kerstbomen uit adoptieprogramma gesneuveld

Zo'n 150 kerstbomen van het project 'Adopteer een kerstboom' hebben deze zomer het loodje gelegd. De bomen stonden in de grond bij 'Uit je Eigen Stad', aan de voet van de Marconitorens in Rotterdam.

"'Adopteer een kerstboom' is dertien jaar geleden ontstaan vanuit onze kwekerij in Leusden", vertelt Kyra Gunneweg. "We hadden toen zo'n vijfhonderd biologisch gekweekte kerstboompjes met een compacte wortelkluit. Daar hebben we veel moeite voor gedaan. We vonden het zonde als die bomen na één seizoen al op de brandstapel zouden belanden."

Het idee voor het adoptieprogramma was geboren. "Mensen geven hun boom terug, zodat ze op de kwekerij weer in de grond gaan", legt Gunneweg uit. Een jaar later kunnen dezelfde bomen weer opgehaald worden.

Het project is een groot succes. Het eerste jaar ging het om zo'n honderd bomen, maar het tweede jaar groeide dit al uit tot vijfhonderd. De kwekerij in Leusden ging op zoek naar samenwerkingspartners elders in het land, en kwam onder meer uit bij 'Uit je Eigen stad' in Rotterdam.

Vanaf januari namen zij de zorg over van 150 bomen. "Helaas hebben we te laat, en nota bene via een klant, te horen gekregen dat de bomen dood waren", zegt Gunneweg.

Hete zomer

Volgens vrijwilliger Jaqueline Stammeijer, die donderdagmiddag aan het werk is bij 'Uit je Eigen Stad', komt het door de hete zomer dat de bomen dood zijn gegaan. "We telen hier ook maar op 50 centimeter grond, dus we hebben geen opname van grondwater. Ik heb het zo lang mogelijk met sproeiers geprobeerd, maar binnen een week zag ik ze bruiner worden en was er geen houden meer aan."

Vooral de communicatie tussen beide partijen blijkt een probleem te zijn geweest. "Ze zijn niet in het hoogseizoen langsgekomen hier", zegt Stammeijer. "We hebben weinig ondersteuning gehad." Anderzijds vindt het adoptieproject het jammer dat niet eerder is aangegeven dat het niet goed ging met de Rotterdamse bomen.

Het resultaat is dat 'Adopteer een kerstboom' nu 'Uit je Eigen Stad' de rug heeft toegekeerd. Vanaf 8 december kunnen Rotterdammers wel op een andere plek terecht voor een adoptieboom, bij De Rotterdamse Munt op Zuid.