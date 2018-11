Deel dit artikel:













Vogelspin gevonden in de Rotterdamse haven De vogelspin. Foto: Dieren4U

Geen dag is hetzelfde voor de dierenambulance in de regio. Begin deze week werd nog een giftige spin onder een keuken in Ridderkerk gevangen, donderdag werd een vogelspin aangetroffen in de Rotterdamse haven.

Vogelspinnen komen voornamelijk voor in tropische en subtropische gebieden. Een aantal soorten vogelspinnen wordt in Nederland ook als huisdier in een terrarium gehouden. Deze spin is vermoedelijk meegereisd met een schip en zo in Rotterdam beland. De dierenambulance heeft de vogelspin naar een gespecialiseerde opvang gebracht.

