Algerijn uit azc Rotterdam-Beverwaard zit vast voor verkrachting

Een 32-jarige man uit Algerije uit het asielzoekerscentrum (azc) in Rotterdam-Beverwaard is aangehouden voor verkrachting. De man werd vorige week zondag opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Over de aanhouding van de Algerijn is eerder niets naar buiten gebracht. De man werd op dinsdag 31 oktober voor het eerst voorgeleid. Donderdag besloot de rechter dat hij voorlopig drie maanden langer vast blijft zitten.

Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd, wil het OM niet zeggen.

Vanwege het toegenomen aantal incidenten in het azc aan de Edo Bergsmaweg, kondigde burgemeester Aboutaleb twee dagen na de aanhouding van de Algerijn een stop af op de instroom van asielzoekers uit veilige landen. De 127 mensen uit deze landen - Algerije, Tunesië, Marokko en Libië - worden versneld door de procedure geholpen om snel te kunnen vertrekken uit de Beverwaard.

‘'Rotterdam wil ruimte blijven bieden aan vluchtelingen die echt opvang nodig hebben. Voor hen is in Rotterdam een veilige plek", zei Aboutaleb eerder. "Voor mensen die zich niet aan de regels houden, is in onze stad geen plaats.''