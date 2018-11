Deel dit artikel:













Kinderen leren veilig omgaan met landbouwverkeer Met een ploeg erachter heeft een tractor een flinke draaicirkel

Basisschoolleerlingen op Goeree-Overflakkee kregen donderdag speciale lessen over veilig omgaan met grote landbouwvoertuigen (VOMOL). Op het eiland komt het veel voor dat schoolgaande kinderen de weg delen met tractoren, met aanhangers of grote ploegen erachter. En dan zit een ongeluk in een klein hoekje.

Waar zitten de dode hoeken? Hoe groot is de draaicirkel? En hoe kun je het beste een landbouwvoertuig laten passeren? Op die vragen werd tijdens de lessen antwoord gegeven. De kinderen mochten even meekijken met de chauffeurs achter het stuur en kwamen tot de conclusie dat het zicht veel slechter is dan gedacht. “Ik snap nu heel goed dat ze ons niet goed zien. Ik dacht dat je veel beter naar buiten kon kijken”, vertelt de 11-jarige Quinn. De verbazing was groot toen de kinderen ontdekte dat ze achter een tractor met aanhanger pas in de achteruitkijkspiegel zichtbaar waren op een afstand van ruim twintig meter. “Dat betekent dus niet dat je aan het einde van de straat moet gaan staan, maar dat je beter een paar stappen naar de zijkant kunt doen om zichtbaar te zijn”, wordt direct uitgelegd. Voorbereiding middelbare school De lessen zijn voor kinderen uit de groepen 7 en 8, die straks als ze naar de middelbare school gaan vaak een flink stuk door de polder moeten fietsen. De lessen zijn voor kinderen uit de groepen 7 en 8, die straks als ze naar de middelbare school gaan vaak een flink stuk door de polder moeten fietsen. Ook Thomas Schep, een jonge agrariër in opleiding, weet dat er dan gevaarlijke situaties ontstaan. “De kinderen denken vaak dat ze nog snel even voor je kunnen schieten. Maar zeker als je zwaar beladen bent, kost het veel tijd om af te remmen.” Leerlingen agrarische opleiding

Thomas is één van de studenten die de kinderen voorlichting geeft tijdens dit lesproject. “Zo breng je twee doelgroepen samen”, legt VOMOL-projectleider Linda van der Veen uit. “De jonge chauffeurs ervaren op zo’n dag ook weer hoe klein en kwetsbaar die kinderen zijn." Thomas is één van de studenten die de kinderen voorlichting geeft tijdens dit lesproject. “Zo breng je twee doelgroepen samen”, legt VOMOL-projectleider Linda van der Veen uit. “De jonge chauffeurs ervaren op zo’n dag ook weer hoe klein en kwetsbaar die kinderen zijn." Volgende week worden de lessen in de Hoeksche Waard gegeven.