Nog veel onduidelijkheid over zuurlekkage zwembad de Staver

De beheerder van zwembad De Staver in Sommelsdijk moet een reconstructie op papier gaan zetten van de zuurlekkage van vorige week. Die afspraak heeft de wethouder met de directie van het bad op Goeree-Overflakkee gemaakt. De lekkage zorgde voor gezondheidsklachten als benauwdheid en rode uitslag en blaasjes op de huid bij jonge zwemmers.

Verantwoordelijk wethouder Berend Jan Bruggeman wil weten of de Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) na de calamiteit de juiste stappen genomen heeft. De wethouder werd de ochtend na de ontruiming geïnformeerd.

Uit de reconstructie moet blijken of dat eerder had moeten gebeuren en of de brandweer en inspectie direct ingeschakeld hadden moeten worden om metingen te verrichten.

Zwemmers van zwemclub ZC De Schotejil merkten dat het water een vreemde smaak had en dat ze last kregen van benauwdheid en irritatie aan de ogen. Uit onderzoek bleek toen dat de zuurgraad (pH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6. Die waarde hoort tussen de 6,8 en 7,8 te liggen. Vervolgens is het bad ontruimd.



Volgens SRGO is de oorzaak van de lekkage, een defecte zuurpomp, verholpen. Het bad is hiervoor een dag gesloten geweest. De ontruiming vond plaats op woensdag, maar al vanaf zondag waren er problemen met de zuurgraad van het water. Metingen zouden aangeven dat de waterkwaliteit nu weer in orde is.

Verschillende gemeenteraadsleden vroegen de wethouder donderdagavond hoe dit soort problemen in de toekomst voorkomen gaan worden. De reconstructie moet ook hier meer duidelijkheid over geven.

Vorig jaar kwam De Staver ook al in opspraak door gezondheidsklachten bij zwemmers van de zwemclub door een te hoog trichlooraminegehalte in het bad. Sindsdien is er zo'n twee ton door de gemeente geïnvesteerd in de verbetering van de waterkwaliteit. Toch gaat de kwaliteit van het water en de lucht volgens zwemmers en ouders nog steeds achteruit.



Het is onduidelijk wanneer de reconstructie klaar moet zijn.