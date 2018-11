Deel dit artikel:













Man ramt politieauto bij vluchtpoging Foto: Politie Rotterdam-Oost

Een 43-jarige man heeft donderdagavond in Rotterdam een politiewagen geramd in een poging om te vluchten. Dat gebeurde op de Steve Bikoplaats, in de buurt van metrostation Capelsebrug.

Waarom de man op de vlucht sloeg en wat hij heeft uitgespookt, is niet duidelijk. Hij is met behulp van de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten aangehouden. Deze procedure wordt door de politie ingezet als zij te maken krijgen met een persoon die vuurwapen gevaarlijk kan zijn.