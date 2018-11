Dutch Windmills en Feyenoord Basketball winnen in Eredivisie

In de Eredivisie basketbal hebben zowel de Dutch Windmills als Feyenoord Basketball donderdagavond een overwinning geboekt. Feyenoord wist met 71-89 te winnen in Weert, en pakte daarmee de tweede overwinning van het seizoen. De Dutch Windmills wonnen in Dordrecht met 78-73 van Aris Leeuwarden.

De overwinning van de Dutch Windmills leek in de openingsfase allesbehalve vanzelfsprekend. De ploeg van coach Geert Hammink keek in het eerste kwart tegen een flinke achterstand van twaalf punten aan, maar wist die in het tweede en derde kwart gelijk te trekken. In het vierde en laatste kwart gingen de mannen uit Dordrecht en Leeuwarden lang gelijk op, totdat de Dutch Windmills in de laatste minuten het verschil wisten te maken.

"In het vierde kwart waren we een stuk beter dan de dertig minuten daarvoor", vertelt Geert Hammink. "Opeens schakelden we en waren we actiever. Dat resulteerde ook in iets meer vertrouwen in de aanval." Pim de Vries vult zijn coach aan: "Het zit in het karakter van ons team dat we terug kunnen vechten, en dat maakte vandaag denk ik uiteindelijk het verschil."

Door de overwinning staan de Dutch Windmills nu gedeeld tweede in de Eredivisie basketbal, met tien punten uit zes wedstrijden. Feyenoord Rotterdam staat zevende met vier punten uit acht wedstrijden.

Bekijk hierboven de volledige interviews met Geert Hammink en Pim de Vries.