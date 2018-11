Deel dit artikel:













Vrachtbus in brand op A15 Foto:Peter Stam

Een autobrand op de A15 bij Papendrecht veroorzaakte vrijdag in de ochtendspits files in beide richtingen. Op de afrit van de A15 naar de N3 stond een kleine vrachtwagen in brand.

De brandweer heeft de wagen opengezaagd om beter te kunnen blussen. De vertraging voor het overige verkeer richting Gorinchem was door de brand rond 07:00 uur opgelopen tot een kwartier. Tegen het einde van de ochtendspits was de A15 weer vrij.