Afscheid stadsdichter Derek Otte: "Je wilt echt iets op papier zetten dat mooi is"

Het was donderdag een speciale avond voor Derek Otte. Niet alleen presenteerde de Rotterdammer zijn derde dichtbundel in de Centrale Bibliotheek. De bundel is ook het afscheid van Otte van zijn titel Stadsdichter.

De werkzaamheden van de stadsdichter gaan nog door tot december. Maar tijdens de presentatie van 'Woorden zijn daden' werd er vooral veel teruggeblikt op twee jaar stadsdichterschap.

"Het is maar dichten, maar dat doe ik wel met ziel en zaligheid", zegt Otte na afloop van de avond, waarin hij op het podium het ene na het andere compliment kreeg over zijn werk. Derek Otte was onder de indruk van de lovende woorden en de grote opkomst in de bieb. "Als ik zonder woorden zit dan wil dat wel wat zeggen", aldus Otte. "Overweldigend. Het grootste compliment dat ik kan krijgen was de samenstelling van de zaal."

'Kap d'r maar mee'

Op het podium haalde Otte in herinnering hoe aan het begin van zijn carriere mensen hem regelmatig zeiden dat hij met zijn gedichten maar niet naar buiten moest treden. "Veel mensen die het niet konden plaatsen, veel mensen die zeiden: kap d'r maar mee. En ik heb ook zeker op het punt gestaan om dat dan maar niet te doen. Maar gaandeweg kom je erachter dat je dat het liefste doet, het liefst elke dag. En ik ben er heel dankbaar voor dat dat zich uiteindelijk dan ook uitbetaalt."

Veel van de mensen die het wel in hem zagen waren donderdagavond aanwezig bij de presentatie van zijn derde bundel. Een verzameling van het werk dat hij als Stadsdichter gemaakt heeft. En dat was veel. "Je krijgt veel verzoeken en ik heb ook vrij weinig nee gezegd. Behalve als iets echt niet bij me paste. En dan komt er zoveel moois op je pad", aldus Otte.

Mantelzorgers, mensen in het onderwijs, hulpverleners. "Mensen die dag-in-dag-uit bezig zijn met het mooier maken van de stad. Met het mooier maken van het leven van andere Rotterdammers", aldus Derek Otte. "Als ik daar met woorden een steentje aan kan bijdragen dan met alle liefde."

Slapeloze nachten

En dus heeft Otte de afgelopen twee jaar hard gewerkt. "Het liefst plant ik zo'n verzoek zes weken van tevoren in mijn achterhoofd, zodat ik weet: 'daar ga ik mee aan de gang.' Dan vind ik gaandeweg de woorden. Maar je hebt ook weleens minder lang de tijd en dan is het soms echt bikkelen", zegt Otte. Hij bekent dat hij daar slapeloze nachten van kon hebben. "Je wilt echt iets op papier zetten wat oprecht mooi is."

Na het stadsdichterschap wil Otte eerst flink wat tijd voor zichzelf nemen. "Misschien ga ik zelfs even op vakantie. Dat heb ik twee jaar lang niet gedaan. Je wilt dicht in de stad blijven, dus dat zat er niet in."