Meeste kantoren worden omgebouwd in Zuid-Holland

Zuid-Holland voert de lijst aan van provincies waar de meeste winkels, kantoren en fabrieken worden omgebouwd tot appartementen.

In totaal zijn er vorig jaar in Zuid-Holland ruim 1600 huizen bij gekomen door het ombouwen van bestaande panden. Dat is 20 procent van het landelijke aantal, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de meeste gevallen gaat het om kleine huurappartementen, bewoond door jongeren en studenten. Vooral voormalige publieke gebouwen als scholen of zorginstellingen zijn een geliefd verbouwingsproject.

Van de steden staat Rotterdam op de zevende plaats, onder Delft en Amersfoort.