Molenbewoners Kinderdijk protesteren tegen massatoerisme Toeristen Middelkade Kinderdijk. Foto: Peter Paul Klapwijk

Mensen die wonen in de molens van Kinderdijk delen zaterdag ansichtkaarten uit aan toeristen. Ze willen hen er zo op wijzen dat zij last hebben van de vele bezoekers in het gebied.

Op de kaart schrijven ze dat er 600-duizend toeristen per jaar komen, terwijl er 60 mensen wonen. "Verhouding 10-duizend tegen 1", staat er. Ondanks afspraken daartoe in een bewonersovereenkomst uit 2017 worden ze volgens hen niet betrokken bij het maken van plannen. In het afgelopen jaar is bijvoorbeeld een nieuwe rondvaartboot gaan varen langs de molens. Ook zijn afgelopen jaar de openingstijden van het gebied verruimd zonder met de bewoners te overleggen. De bewoners voelen zich niet serieus genomen door de gemeente en willen meer betrokken worden bij de plannen met het Werelderfgoed Kinderdijk.